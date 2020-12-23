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Adana'da 12 kilo esrarla yakalanan zanlı tutuklandı

Adana’da 12 kilo 400 gram esrar yakalatan zanlı tutuklandı.

Adana'da 12 kilo 400 gram esrar yakalatan zanlı tutuklandı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir minibüste esrar sevkiyatı yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis uygulama noktalarında önlem alarak minibüsün gelmesini bekledi. Bir süre sonra gelen minibüsü durduran polis hassas burunlu köpekle arama yaptı. Aramada köpek valize tepki verdi. Polis valizi açtığında içinden 12 kilo 400 gram esrar çıktı.


Valizin sahibi C.Y. gözaltına alındı. Zanlı valizin kendisine ait olduğunu ancak esrarın kendisinin olmadığını kimin koyduğunu bilmediğini söyledi.


Zanlı ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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