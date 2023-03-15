İhlas Haber Ajansı

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Adana'da 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Adana’da jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Adana'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.


Adana İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekiplerin Karaisalı ilçesinde gerçekleştirdiği uygulama esnasında yapılan kimlik kontrolünde, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.


Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

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