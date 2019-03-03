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Adana'da 120 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Adana’da 5 ayrı iş yerine yapılan operasyonda 120 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Adana'da 5 ayrı iş yerine yapılan operasyonda 120 kaçak cep telefonu ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi, Karasoku Mahallesi'nde 5 ayrı iş yerinde kaçak cep telefonu satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis iş yerlerine baskın yaptı. Yapılan aramalar sonucunda 120 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.


Olayla ilgili 5 kişi emniyete getirilerek haklarında adli işlem başlatıldı.

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