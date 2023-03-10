Adana'da 13 Mart'ta okullar açılıyor

Adana Valisi Süleyman Elban sosyal medya hesabından, Adana'da 13 Mart'ta okullarının açılacağını duyurdu.

Adana Valisi Süleyman Elban sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,” Daha önce ilan edildiği gibi tüm okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarımızda eğitim-öğretime 13 Mart'ta başlanacaktır. Değerli öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm eğitim camiamıza başarılı bir eğitim-öğretim dönemi diliyorum” dedi.