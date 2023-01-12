Adana'da 13 milyondan fazla doldurulmuş sigara ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kente kaçak paket ve doldurulmuş sigara sokulduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis eş zamanlı olarak operasyon yaptı. Yapılan operasyonlarda polis 13 milyon 840 bin 500 doldurulmuş sigara ve 7 bin 620 paket kaçak sigara ele geçirdi. Polis olayla ilgili 8 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Emniyette ifadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.