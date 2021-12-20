Adana'da 13 torbacı tutuklandı

Adana'da torbacı olduğu öne sürülerek gözaltına alınan 130 zanlıdan 13'ü tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 13-19 Aralık tarihleri arasında operasyonlar düzenledi. 112 adrese gerçekleştirilen baskınlarda 130 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 kilo 11 gram bonzai, 878 gram esrar, 251 uyuşturucu hap, 106 gram metamfetamin, 65 gram eroin, ruhsatsız 4 tabanca ve 3 tüfek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1700 TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 12'si adli kontrol şartı, 105'i ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.