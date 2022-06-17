İhlas Haber Ajansı

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Adana'da 14 milyon 682 bin 300 kaçak sigara ele geçirildi

Adana polis 14 milyon 682 bin 300 doldurulmuş kaçak sigara ele geçirdi.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirlenen çeşitli adreslere baskın yaptı, uygulama noktasında da şüphelendikleri araçları durdurdu. Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda 14 milyon 682 bin 300 doldurulmuş kaçak sigara, 3 bin 470 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.


Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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