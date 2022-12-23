Adana'da 15 bin hayvana çip takıldı

Adana'da 15 bin kedi ve köpeğe çip takıldığı, yıl sonunda bu rakamın 20 bini bulacağı bildirildi.

26 Şubat 2018 tarihinde 30344 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik'e göre söz konusu hayvanların İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile serbest veteriner hekim kliniklerinde çip takılarak kimliklendirilmesi için 31 Aralık 2022 tarihi son gün olarak belirlendi. Belirlenen tarihin bitimine kısa bir süre kalırken bu tarihe kadar evcil hayvanlarına çip taktırmayanlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde yoğunluğa sebep oluyor.

Adana'nın Çukurova ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret ederek evcil hayvanların kimliklendirilmesi çalışmalarını yerinde inceleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, bir kedi ve bir köpeğe de çip taktı. Tekin, burada yaptığı açıklamada yıl bitmeden çip taktıramayanların beyanname doldurmak suretiyle ceza yemeden gelecek yılın ilk günlerinde de çip taktırabileceğini söyledi. Tekin, “Yönetmeliğe göre kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve çip takılması işlemleri 2022 yılının 31 Aralık tarihinde son bulacak ancak bakanlığımız bu tarihten önce beyan verip 2023 yılında da bu işlere devam etme ile ilgili de bir karar aldı. Bugünlerde vatandaşlarımızdan sahip oldukları kedi ve köpeklere çip takılması ile ilgili yoğun bir talep var. İlçe müdürlüklerimizde bu işleri yapıyoruz. Herkes sene sonunda süre dolduğu için yıl bitmeden önce bu işleri yapıp bir an önce hayvanlarını kimliklendirmek istiyor” dedi.

Tekin, Adana genelinde kedi, köpeklerin kimliklerindirilmesi ile ilgili rakamları da paylaşarak, “Şimdiye kadar ilçe müdürlüklerimizde 7 bin 700 civarında kediye, 7 bin 500 civarında köpeğe çip takıldı. Bu sayının yıl sonunda 20 bini bulacağını tahmin ediyoruz” diye konuştu.

Kedi, köpek veya gelinciklerine çip taktırarak kimliklendirmek isteyenler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde bu işi yaptırmaları durumunda 135 TL döner sermaye ücreti ödüyor.