Adana'da 15 Temmuz Demokrasi nöbeti tutuldu

yıl dönümünde Adana'da 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü nöbeti düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü etkinlikleri kapsamında akşam saatlerinde Uğur Mumcu Meydan'ında demokrasi nöbeti tutulmaya başlandı. Milli İradeye Saygı Platformu'nun katkılarıyla düzenlenen etkinlikte meydan içerisine yerleştirilen dev sahnede 15 Temmuz'un yıl dönümü nedeniyle kısa film gösterimi yapıldı. Film gösterimin arından 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu.

Adana Valisi Süleyman Elban, ”Bugün biliyorsunuz 15 Temmuz hain darbe girişimin 6'ıncı yıl dönümü. 6 yıl önce hakikaten bu fedakar millet göğsünde kalbinde imanı olan bu necip millet. Lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde tarihte eşi benzeri görülmemiş hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığında ferasetiyle çok kısa bir zaman içerisinde bu hainliği, bu karanlık geceyi çok kısa sürede dağıttılar ve vatanı için seve seve canını vermeyi, her türlü varlığını feda etmeyi düşünerek bu darbeyi bertaraf ettiler. Gecenin sonunda tekrar ülkemiz, demokrasimiz ve devletimiz kazandı. Yabancı ülkelerin maşası olan ve tarihimizde görülmemiş derece ihanete teşebbüs eden sürüsü de o gece kaybettiler.” diye konuştu.

Milli İradeye Saygı Platform Başkanı ve Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, ”Bugün Adana birlik ve beraberliğini gösteriyor. 2016 yılında hain darbe girişiminden sonra bu meydanda 6'ncı senede de Adanalı siyaset ayrımı yapmaksızın tüm siyasi partilerimiz, belediyelerimiz ve STK'lar buradalar. Cenabı Allah hiçbir millete böyle bir olay yaşatmasın. Bizim Türk milletine de böyle bir olay yaşatmasın özellikle. Ama 15 Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanımızın televizyondaki konuşmasından sonra tüm Türk milleti sokağa döküldü. Darbelere hayır dendi. Türkiye'de artık bir darbe girişimi olacağını sanmıyorum, inşallah olmaz. Bu millet devletine hükümetine sayıp çıkan bir millet, Allah herkesten razı olsun. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun, gazilerimize de cenabı Allahtan hayırlı ömür diliyorum.” dedi.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Başkanı Recep Çalışkan, ”15 Temmuz'un bugün 6'ncı senesi. 15 Temmuz bize göstermiştir ki hiçbir zaman tankla tüfekte değil milletin asıl gücü imandadır. Bugün biz bunu tekrar yeniden 6'ncı yılda seyrettiğimiz videolardan o günü yine yaşamış olduk. Biz bu milletin tankları tüfekleri imanlarıyla durduğunu gördük. Vatanı milleti uğruna şehit olanlara rahmetle yad ediyoruz. Gazilerimize de minnet duygularımızı tekrardan ifade ediyoruz. Allah bize tekrar böyle hainlerle karşı karşıya getirmesin. Bizi vatansız ve ezansız bırakmasın.” ifadelerine yer verdi.

Milli İradeye Saygı Platformu Başkan Yardımcısı Mustafa Karslıoğlu, ”Bildiğiniz üzere Adana, Türkiye'ye örnek olacak bir olgu burada. Sebebi de şudur, Adana'mız 5 belediyeden oluşmaktadır. Her biri ayrı ayrı siyasi partiye mensup olmasına rağmen burada kenetlenebiliyoruz. Burada bütün STK'larımız ve belediyelerimiz el ele. Sayın Valimizin önderliğinde milli iradeyi kutlayabiliyoruz ve anabiliyoruz. Bu diğer illere inşallah örnek olur.” şeklinde konuştu.