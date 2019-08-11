İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'da 15 yaşındaki çocuk arazide ölü bulundu

Adana’da 16 yaşındaki Vahap Aslan’ın(15) cansız bedeni evinin yakınlarında bulundu.

Adana'da 16 yaşındaki Vahap Aslan'ın(15) cansız bedeni evinin yakınlarında bulundu.


Edinilen bilgiye göre Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesinde Bahçelievler Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi mevkisinde akşam 11 sularında açık arazide bir çocuğun cansız bedeni bulundu. Ailesine dolaşacağını söyleyip evden ayrılan Vahap Aslan eve dönmedi. Polise yapılan ihbarlarda Vahap Aslan'ın ikametine yakın arazide yerde yatan bir şahsın olduğu belirtildi. Olay yerine ulaşan ekipler yerde yatan şahsın Vahap Aslan olduğunu tespit etti. Olay yerine gelen akrabaları Aslan'ın cansız bedenini görünce sinir krizleri geçirdi.Aslan'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.