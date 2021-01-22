İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'da 170 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi

Adana’nın Ceyhan ilçesinde yol kontrol uygulamasında 170 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yol kontrol uygulamasında 170 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından Osmaniye-Adana Otoyolunda durdurulan 2 otobüsün bagaj bölümüne tütün tespit köpeğinin tepki vermesi üzerine arama yapıldı. Aramada M.B. isimli şahsın bagajında 120 kilogram, H.Ş. isimli şahsın bagajında 50 kilogram olmak üzere toplam 170 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.


Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında idari işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.