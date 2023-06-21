Adana'da 177 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde 177 adet uyuşturucu hap, 10 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 4 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İmamoğlu İlçesinde yapılan uygulamalar esnasında adli makamlardan alınan karara istinaden arama yapıldı. Arama sonucunda 177 adet uyuşturucu hap, 10 gram kubar esrar maddesi, 2 adet bong tabir edilen uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelerle ilgili 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.