Adana'da 18 kilo 700 gram esrar ele geçirildi

Adana'da bir otomobilin çeşitli yerlerine gizlenmiş halde 18 kilo 700 gram esrar ele geçirilirken bir zanlı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu girişinde kurulan uygulama noktasında şüpheli araçlar durduruldu. Ekiplerin, hareketlerinden şüphelendiği Yılcan A.'nın (28) otomobili uygulama sırasında durduruldu. Polis ekipleri, otomobilde uyuşturucu olabileceğini değerlendirerek Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürülğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis, hassas burunla köpekle yaptığı aramada otomobilin tampon, motor kaputu ve yedek lastik içerisine gizlenmiş 18 kilo 700 gram esrar ele geçidi. Gözaltına alınan Yılcan A.'nın emniyetteki ifadesinde borcu olduğunu, uyuşturucuyu para karşılığı tanımadığı bir kişiden alıp, Mersin'e götürdüğünü söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yılcan A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.