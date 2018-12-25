Adana'da 1.8 ton tarihi geçmiş ilaç imha edildi

8 ton ilacı toplayarak, bertaraf edilmesi için Özel Atık İmha Tesisleri'ne gönderdi.

Adana Eczacı Odası Genel Sekreteri Ö. Mürsel Yalbuzdağ, yaptığı açıklamada, Adana Eczacı Odası olarak 2015 yılından başlattıkları bu çalışmayı her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiklerini söyledi.

Adana'daki eczane ve hastanelerden miadı dolmuş ilaçları Adana İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ile tutanak altına aldıklarını belirten Yalbuzdağ, “Mevzuata uygun şekilde imhasını sağlıyoruz. Adana ili genelinde tam 1.8 ton miadı geçmiş ilacı, çevre ve insan sağlığına zarar vermeden topladık ve imhası için Atık Bertaraf Tesisine gönderdik. Amacımız; çevrenin korunması, halk sağlığının korunması ve ilaç atıklarının toprağa karışmaması adına Tehlikeli Atık Statüsünde olan miadı dolmuş ilaçları Çevre Mevzuatına uygun olarak Çevreci Eczacılar Kooperatifi (ÇEKOOP) üzerinden Özel Atık İmha Tesislerinde imha ettiriyoruz" dedi.