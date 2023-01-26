Adana'da 188 bin TL sahte para ile hayvan alan şüpheli tutuklandı

Adana'da hayvancılıkla uğraşan 2 kişiye 188 bin TL sahte para vererek dolandıran şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ceyhan ve Çukurova ilçelerinde hayvanlarını satan 2 şahsa 100'er TL'lik bin 880 adet toplamda 188 bin lira sahte para verildi. Paraların sahte olduğunu fark eden üreticiler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de şüphelinin tespit edilip yakalanması için araştırma başlattı. Yapılan araştırma da belirlenen şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.