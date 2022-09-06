İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Adana'da 19 milyon kaçak makaron ve doldurulmuş sigara ele geçirildi

Adana polisi 11 milyon 500 bin kaçak makaron, 7 milyon 500 bin doldurulmuş sigara ele geçirdi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'ndeki bir depoya baskın yaptı, kente gelen şüpheli bir TIR'ı da durdurdu. Adreste ve TIR'da yapılan aramalarda gümrük kaçağı 11 milyon 500 bin adet makaron ile 7 milyon 500 bin adet doldurulmuş sigara ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.