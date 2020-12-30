Adana'da 199 köye ücretsiz internet hizmeti

Toplamda 199 köy, 4452 hane, 8 bin 253 öğrenciye verilecek ücretsiz internet paketinin yanında ihtiyacı olduğu tespit edilen öğrencilere tablet de dağıtılıyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 nedeniyle okulların kapanması ve eğitimin evden internet üzerinden EBA sistemiyle yapılıyor olması nedeniyle, internete ulaşamayan öğrenciler için ücretsiz internet hizmeti başlattı. Ayrıca ihtiyacı olduğu tespit edilen çocuklara tablet dağıtımı da gerçekleştiriliyor. Toplamda 199 köy, 4452 hane ve 8253 öğrenciyi kapsayan dev hizmetin başlangıcı Yüreğir ilçesine bağlı Yeniköy'de gerçekleştirildi.

5-17 yaş arası öğrenciler için verilen ücretsiz ve her hane için 50 GB internet hizmeti nedeniyle Yeniköy'de halkla buluşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Kırsaldaki 199 köyün 8 bin öğrencisi internet için bize başvurdu. Zaten verdiğimiz internet köyün önemli bir bölümünün internet bağlantısını sağlıyor. İhtiyacı olan öğrencilerimize tablet de dağıtıyoruz. İnterneti, tableti olmayan çocuklarımız EBA üzerinden derslerini takip edemiyordu. Biz bu mağduriyeti gidermiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 8 bini aşkın talebin tamamını karşılayacağız. Sezon sonuna kadar yetecek şekilde internet paketi veriyoruz” dedi.

Sanal akademi ile 9 bin öğrenciye ücretsiz ders

İnternetin sezon sonuna kadar yetmesi için, ders dışında internet kullanımı konusunda öğrencilerin dikkatli olmasını isteyen Başkan Karalar, “İnternet gereksiz kullanılmazsa eğitim sezonu sonuna kadar yetecek. Başkalarıyla paylaşılmamasına dikkat edilmeli. Muhtarımız, başka internet ihtiyacı olan vatandaşlarımız varsa bize bildirir. Biz zaten sanal ortamda eğitim veren sanal akademiyi kurmuştuk. Yaklaşık 9 bin lise öğrencisine ücretsiz ders veriyoruz. Çok kaliteli öğretmenlerimiz var burada” diye konuştu.

Aileler ve öğrenciler, ücretsiz internet hizmeti nedeniyle sevinç yaşarken, Yeniköy Muhtarı Faruk Umar da, önemli bir ihtiyacın karşılandığını belirterek, Başkan Zeydan Karalar'a teşekkür etti.