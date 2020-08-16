Adana'da 2 bin 180 litre kaçak içki ele geçirildi

Adana'da polis, 2 bin 180 litre kaçak içki ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Yüreğir ilçesinde bir adreste kaçak içki imalathanesi olduğu bilgisine ulaştı. Adrese yapılan baskında piyasa değeri 350 bin lira olan bin 180 litre kaçak içki ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.