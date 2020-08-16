İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'da 2 bin 180 litre kaçak içki ele geçirildi

Adana’da polis, 2 bin 180 litre kaçak içki ele geçirdi.

Adana'da polis, 2 bin 180 litre kaçak içki ele geçirdi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Yüreğir ilçesinde bir adreste kaçak içki imalathanesi olduğu bilgisine ulaştı. Adrese yapılan baskında piyasa değeri 350 bin lira olan bin 180 litre kaçak içki ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.