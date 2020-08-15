Adana'da 2 bin 450 polisle asayiş uygulaması

Adana'da, Emniyet Müdürü Doğan İnci yönetiminde 2 bin 450 polisin katılımıyla kent genelinde asayiş uygulaması yapıldı.

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci yönetiminde, Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Timleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla kent genelinde 2 bin 450 polisle asayiş uygulaması düzenlendi. Drone destekli gerçekleştiren uygulamada, şehrin birçok bölgesinde oluşturulan kontrol noktalarında polis ekipleri araçları durdurarak genel bilgi taraması (GBT) yaptı. Durdurulan araçlar narkotik köpeklerince didik didik arandı.

İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, uygulama noktalarını tek tek gezerek denetlemelerde bulundu. İnci, durdurulan araçlarda bulunan çocuklar oyuncak dağıttı. Şehrin huzuru için önleyici tedbirler kapsamında huzur uygulaması yaptıklarını belirten İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, ”Asayiş, trafik ve diğer suç unsurlarına karşı denetimler geç vakitlere kadar devam edecek. Vatandaşların hem güvenliği yönünde denetim yaparken hem de salgın hakkında bilgilendirme de yapıyoruz. Suç unsurları yönünde de uygulamamız var.” dedi.

İnci, şöyle devam etti:

“Bu hafta içinde şehirde bir kuyumcuda ve markette gasp olayları meydana geldi. Çok şükür arkadaşlarımızın güzel bir çalışması neticesinde iki olayın da failleri bugün itibariyle gözaltına alındılar. Faili meçhul bir olayımız kalmadı. Çok güzel işler çıkardılar. Ayrıca yine uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmada dün ve bugün itibariyle 50 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuyla sokak satıcılarıyla mücadelemiz sonuna kadar devam edecek”