İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'da 2 bin 6 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Adana’da polisin hareketlerinden şüphelendiği bir şahsın elindeki kolide piyasa değeri 30 bin lira olan 2 bin 6 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Adana'da polisin hareketlerinden şüphelendiği bir şahsın elindeki kolide piyasa değeri 30 bin lira olan 2 bin 6 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesin'de A.D. isimli şahsın hareketlerinden şüphelendi. A.D.'yi durduran ekipler, şahsın elindeki koliyi açtıklarında içerisinde piyasa değeri 30 bin lira olan kaçak 2 bin 6 adet cinsel içerikli ürün ele geçirdi. Gözaltına alınan A.D.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.