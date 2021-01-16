Adana'da 2 bin 925 litre sahte içki ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Mıdık, Hadırlı ve Havuzlubahçe Mahallelerinde içki imalathanesi olduğu bilgisine ulaştı. Polis, 3 adrese yaptığı eş zamanlı baskında 2 bin 925 litre sahte içki ele geçirdi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, sorgularından sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılar, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.