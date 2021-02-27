Adana'da 2 bin 950 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki Nakliyeciler Sitesinde ve Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde kaçak akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Polis, bu bilgi üzerine iki adrese eş zamanlı yaptığı baskında 2 bin 950 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Olayla ilgili 3 zanlı yakalandı. Zanlılar, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.