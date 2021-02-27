İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'da 2 bin 950 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana’da 2 bin 950 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Adana'da 2 bin 950 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki Nakliyeciler Sitesinde ve Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde kaçak akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Polis, bu bilgi üzerine iki adrese eş zamanlı yaptığı baskında 2 bin 950 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Olayla ilgili 3 zanlı yakalandı. Zanlılar, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.