İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'da 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana’da düzenlenen operasyonda 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Adana'da düzenlenen operasyonda 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Sarıçam ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesinde bir işletmede kaçak akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Polis adrese baskın yaptı. Baskında 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı.


Zanlı ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.