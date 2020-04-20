İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'da 2. faz ödemeleri vatandaşlara dağıtılıyor

Adana’da, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik dağıtılan 1000’er TL’lik para yardımının 2.

Adana'da, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik dağıtılan 1000'er TL'lik para yardımının 2. faz ödemeleri il genelinde gerçekleştiriliyor.


1000'er TL'den oluşan sosyal yardım paraları, valilik koordinesinde görevlendirilen Jandarma Komutanlığı personeli ile PTT personeli tarafından, sosyal yardımlardan faydalanan vatandaşların ikametlerine ulaştırılıyor.


Çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Vali Mahmut Demirtaş, “Vatandaşımızın korona virüs salgını sebebiyle dışarıya çıkmasını istemediğimiz için valiliğimiz tarafından görevlendirdiğimiz personelimiz, vatandaşlarımızın ikametlerine kadar giderek para ödemelerini gerçekleştiriyor. Biz daima görevimizin başındayız; ancak salgını en az hasarla atlatabilmemiz için vatandaşlarımızın da evlerinde kalarak bize destek olmaları çok büyük önem arz ediyor” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.