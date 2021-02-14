İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'da 2 milyon 700 bin makaron ele geçirildi

Adana’da polis 2 milyon 700 bin adet makaron ele geçirdi.

Adana'da polis 2 milyon 700 bin adet makaron ele geçirdi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kaçakçılığı önlemek için çalışma başlattı. Yapılan bu çalışmalarda polis D-400 karayolunda iki kamyonetten şüphelenip durdurdu. Polis kamyonetlerde yaptığı aramada 2 milyon 700 bin adet kaçak makaron ele geçirdi. Olaylarla ilgili 3 zanlı yakalandı.


Zanlılar sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.