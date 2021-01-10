Adana'da 2 milyon 740 bin adet makaron ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi, Toptancılar Sitesi, merkez Yüreğir ilçesi Yenidoğan ve Çukurova ilçesi Şambayat Mahallelerinde depolarda kaçak makaron olduğu bilgisine ulaştı. Adreslere yapılan baskında 2 milyon 740 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 zanlı yakalandı.