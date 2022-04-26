İhlas Haber Ajansı

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Adana'da 2 milyon 800 bin makaron ele geçirildi

Adana’da piyasa değeri 535 bin lira olan 2 milyon 800 bin adet boş makaron ile 660 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Adana'da piyasa değeri 535 bin lira olan 2 milyon 800 bin adet boş makaron ile 660 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ceyhan ilçesine bağlı Mustafabeyli ve Pozantı ilçesine bağlı Eskikonacık mahallelerinde yapılan denetimler sırasında durdurulan bazı araçlarda 280 koli içerisinde 2 milyon 800 bin adet piyasa değeri yaklaşık olarak 535 bin TL olan boş makaron ile 660 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

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