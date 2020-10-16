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Adana'da 20 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana’da 20 ton kaçak akaryakıt ele geçirilirken, akaryakıtı satmaya çalıştığı iddiasıyla bir kimyager gözaltına alındı.

Adana'da 20 ton kaçak akaryakıt ele geçirilirken, akaryakıtı satmaya çalıştığı iddiasıyla bir kimyager gözaltına alındı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana Organize Sanayi Bölgesinde bir kimyagerin, atık yağlara çeşitli maddeler katıp "10 numara yağ" diye tabir edilen yağı kaçak akaryakıt olarak satmaya çalıştığı bilgisini aldı. Çalışma başlatan ekipler, su tankları içinde 20 ton akaryakıt ele geçirirken, kimyager İ.Ö. gözaltına alındı.

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