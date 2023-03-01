Adana'da 200 bina ağır hasarlı

Şimdiye kadar acil yıkılması gereken 5 bina belirlendi. Ağır hasarlı bina sayısı ise 200'ü buldu.

Adana Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, 121 hasar tespit ekibi ile kent genelinde tarama çalışmalarını sürdürüyor. Depremde 13 binanın yıkıldığı Adana'da ekipler, çalışmalar çerçevesinde 27 bin 180 bina inceledi. Bunlardan 5'inin acil yıkılması yönünde karar alındı. İncelemede binaların 200'ü ağır hasarlı, 872'si orta hasarlı, 4 bin 282'si az hasarlı, 21 bin 808'i hasarsız olarak tespit edildi. Bin 180 binada ise bazı nedenlerden tespit yapılamadı.