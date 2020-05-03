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Adana'da 200 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

Adana’da piyasa değeri 50 bin lira olan 200 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Adana'da piyasa değeri 50 bin lira olan 200 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, bir kargo firmasının merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba şubesine kaçak etil alkol getirildiği bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine kargo şubesine baskın düzenledi. Baskında piyasa değeri 50 bin lira olan 200 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.


Olayla ilgili H.K., R.K. ve Ö.S. isimli şahıslar gözaltına alındı.

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