Adana'da 2000 Evler'de yapımı tamamlanan park hizmete açıldı

Seyhan Belediyesi'nin 2000 Evler Mahallesi'nde yapımını tamamladığı çocuk parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Başkan Akif Kemal Akay, 2000 Evler'e kreş ve kapalı semt pazarı müjdesi de verdi.

2000 Evler Mahallesi Muhtarlığı yanında tamamlanan 1 Nolu Çocuk Oyun Alanı ve Dinlenme Parkı'nın açılışı Başkan Akay, İyi Parti İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu, muhtarlar, meclis üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, belediye bürokratları ve mahalle sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Mahalle muhtarı Tolga Yıldırım, Başkan Akay'a mahalleye verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederken, ekonomik krize bağlı olarak inşaat maliyetlerindeki artış nedeniyle 2000 Evler'deki kentsel dönüşüm çalışmalarının sekteye uğradığını kaydeden Akay, bu sıkıntıların giderilmesine yönelik merkezi yönetimin çalışmalar yürüttüğünü aktardı. Yaşanan sorunların aşılmasıyla birlikte 2000 Evler Mahallesi'nin Adana'nın en güzel mahallelerinden biri haline geleceğini dile getiren Başkan Akay, mahalle sakinlerine iki de müjde verdi. Akay, “Eylül ayına kreşiniz de tamamlanmış olacak. Kentsel dönüşümü beklemeden belediye hizmet alanımızda kapalı pazar yerini hizmetinize sunacağız” dedi.

2000 Evler Mahallesi'ne gelmekten mutluluk ve huzur duyduğunu ifade eden Başkan Akay, “En genç muhtarımız bizlere çok yardımcı oluyor. Bundan sonra da birlikte olacağız. Birlikte çalışıp birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek çocuk oyun alana ve dinlenme parkı hizmete açıldı.