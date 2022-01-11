Adana'da 2021'de sokağa bırakılan 70 yasaklı köpek toplandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde yer alan Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, geride kalan 2021 yılında sahipsiz ya da sahipleri tarafından sokağa terk edilen, başta sokak hayvanları olmak üzere insanlara saldırarak, sosyal risk oluşturan yasaklı 70 köpek toplandı. Terrier, Pitbull, Amerikan Bully ve Argentino Dogo cinsi köpekler, Adana Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı bünyesindeki hayvan barınağına yerleştirilerek, burada koruma ve bakım altına alındı.

Temmuz ayında yürürlüğe giren 7332 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro türlerini veya bunların melezlerini üreten, sergileyen, takas eden, ülkeye girişini, satışını, reklamını yani bu hayvanların ticaretini yapanlara hayvan başına 2021 yılında 11 bin TL idari para cezası getirdi. Yasa uyarınca 2022 yılında ise bu ceza 14 bin 982 TL'ye yükselecek ve yasaya aykırı hareket edenlerin hayvanlarına el konularak belediyelere ait bakımevlerine götürülecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı ise aralık ayında çıkarttığı genelgeyle yasaklı köpek ırklarına American Staffordshire Terrier ve American Bully'i de ekledi.

Yasaklı türler olarak bilinen bu 6 köpek ırkı, 14 Ocak'a kadar sahiplerince belediyelerin hayvan bakımevlerinde veya özel veteriner kliniklerinde kısırlaştırılarak, il ve ilçe tarım müdürlüklerinde kayıt altına alınacak. Bu hayvanlar kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılamayacak, halkın yoğun bulunduğu yerlere ve çocuk parklarına sokulamayacak. Sahipleri, bakamamaları halinde bu ırktan hayvanları belediyeye ait en yakın bakımevine bırakabilecek. Hayvan bakımevleri, yeni kanundaki değişiklik kapsamında, teslim edilen hayvanları kabul etmek zorunda olacak. Söz konusu bu hayvanlara ait hiçbir işlem yapmadan sokağa terk eden sahipleri hakkında 2021 yılı için 30 bin TL idari para cezası uygulanırken bu rakam 2022 yılında 40 bin liraya kadar çıktı.