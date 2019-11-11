Adana'da 205 bin fidan toprakla buluştu

Adana'da ‘Geleceğe Nefes Ol' seferberliği kapsamında, 43 noktada 205 bin fidan toprakla buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı "Geleceğe Nefes Ol" seferberliği kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Adana'da da belirlenen 43 farklı noktada fidan dikimi gerçekleştirildi. Kent genelinde 43 farklı noktada toplam 205 bin fidan dikimi yapıldı. Kozan Yolu üzerinde bulunan Gökbuket Mahallesi'ndeki fidan dikimine Vali Mahmut Demirtaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

“Katkı sağlayacağız”

Açılışta konuşan Vali Demirtaş, gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak için çabaladıklarını belirterek, “Ülkemizde ağaç ve orman sevgisinin geliştirilmesi, orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması ve toplumda çevre konusunda duyarlılığın ve farkındalığın artırılması maksadıyla, bugün saat 11.11 itibariyle 81 ilimizde belirlenen 2023 noktada, üç saat içerisinde 11 milyon fidan toprakla buluşacak. Bizler de tüm Türkiye ile eş zamanlı olarak ilimizde 43 noktada dikeceğimiz 205 bin fidanla, Bakanlığımızın başlattığı “Geleceğe Nefes” ağaçlandırma seferberliğine katkı sağlayacağız” dedi.

Çevre duyarlılığı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ise, “Bugün 81 ilimizde seferberlik halinde törenlerimizi gerçekleştiriyoruz. Tüm kesimden vatandaşlarımızla birlikte omuz omuza, el ele fidanlarımızı diktik. Hayırlı olsun. Hem çocuklarımızın doğa konusunda farkındalık oluşturması açısından vesile oluyor. Hem de çevre duyarlılığı en önemli gündem maddemiz. Tüm Türkiye'de dikilen fidanlar ormanlar olsun. Geleceğimize nefes olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kent protokolü ve katılan çocuklar fidanları toprakla buluşturdu.

- Kozan'da fidan dikimi

Adana'nın Kozan ilçesinde de Kozan Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 400 adet fıstık çamından oluşan fidan Çukurova Üniversitesi Kozan Meslek Yüksek Okulu Bahçesine törenle dikildi.

Kozan Orman İşletme Müdürü Veysel Önen ve Kozan Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Saliha Kılıç'ın yaptıkları konuşmasının ardından program öğrencilerin günün anlam ve önemini belirten şiirleri okuması, Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Halk Oyunları ekibinin gösterileri ile devam etti.

Kozan Orman Bölge Şefleri tarafından ağaç dikim tekniği de katılımcılara anlatıldı. Program daha sonra ilçe protokolü, siyasi partilerin ilçe temsilcileri, daire amirleri, eğitim camiası, öğrenciler ve davetlilerin katılımı ile fidanların toprakla buluşturularak can suyunun verilmesi ile son buldu.