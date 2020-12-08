İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'da 21 ruhsatsız silah ele geçirildi

Adana’da polisin yaptığı bir haftalık uygulamada 21 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Adana'da polisin yaptığı bir haftalık uygulamada 21 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, vatandaşların huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla asayiş ekiplerinin şok uygulamaları devam ediyor. Kent genelinde bir hafta boyunca yapılan uygulamalarda ekipler, 11 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız av tüfeği, 48 fişek, 30 kartuş, 1 kesici alet, 11 çalıntı motosiklet, 5 çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirdi.


Ekipler ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 224 kişiyi yakalarken, 4 kişiye de kumar oynamak ve oynatmaktan işlem yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.