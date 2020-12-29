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Adana'da 21 torbacı tutuklandı

Adana’da uyuşturucu tacirlerine yönelik bir haftada yapılan operasyonlarda 21 torbacı tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu tacirlerine yönelik bir haftada yapılan operasyonlarda 21 torbacı tutuklandı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla kentteki ‘torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Kent genelinde bir haftada 60 ayrı adrese baskın yapan ekipler, 101 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında 23 kilo 390 gram esrar, 1 kilo 917 gram bonzai, 702 adet uyuşturucu hap, 114 gram metamfetamin, 10 gram eroin ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 101 şüpheliden, 21'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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