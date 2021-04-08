Adana'da 216 proje devam ediyor

2021 Yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Süleyman Elban'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Çukurova Kalkınma Ajansı toplantı salonunda yapılan toplantıya; Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, Vali Yardımcısı Zafer Öz, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları ile STK temsilcileri katıldı.

Kurumların yatırım ve koordinasyon raporlarının değerlendirilmesinin yanı sıra koordinasyon gerektiren hususların da tüm ayrıntılarıyla ele alındığı toplantıda bir konuşma gerçekleştiren Vali Elban, 2021 yılında Adana'da kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca 344 projenin uygulandığını kaydederek, “26 projemiz tamamlandı. 216 projemiz ise devam ediyor” dedi.

59 projenin ihale aşamasında olduğunu belirtip 43 projenin ise etüt çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Vali Elban, projelerin toplam tutarının 12 milyar 825 milyon lira olduğunu ve bu projelerden çalışması başlayanlar için toplam 1 milyar 932 milyon lira harcandığını belirtti.

Konuşmasını kurumların 2021 yılı yatırımlarının ve projelerinin netleştiğini ve ödenek durumlarının büyük ölçüde belirginleştiğini ifade ederek sürdüren Vali Elban, “Toplantımızda, kurumlarımızın bu yıl içinde başlayacakları projelerin yanı sıra daha önceden başlanmış ve hala devam etmekte olan projelerin de güncel durumunu değerlendirip önümüzdeki dönemde yapılması gereken çalışmaları değerlendireceğiz” diye konuştu.

Toplantı, Vali Elban'ın gerçekleştirdiği konuşmanın ardından yatırımcı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen projelerde gelinen aşamaların analiz edilmesi, hedeflere ilişkin sunumların yapılması ve değerlendirmelerde bulunulmasıyla sona erdi.