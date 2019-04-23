Adana'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu

Adana'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın koltuğuna oturan çocuk vali, tüm okullara kütüphane yapılması talimatını verdi.

23 Nisan etkinlikleri, Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Daha sonra çocuklar ve protokol, Büyükşehir Belediye Bandosu'nun marşları eşliğinde Uğur Mumcu Meydanı'na yürüdü.

Polis, Uğur Mumcu Meydanı'na bütün girişleri demir bariyerler ile kapattı. Vatandaşların ve öğrencilerin alana girmesi için arama noktaları oluşturuldu. Özel harekat polisleri de elleri tetikte bekledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve milli direniş anısına çeşitli şiirler okundu. Mehter takımı, halkoyunu gösterisi sunarken, çocuklardan oluşan koro İzmir Marşı ile alana gelenleri coşturdu.

Bu arada, bayram alanında bulunan Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin oluşturduğu maket polis yoğun ilgi gördü. Çocuklar polis maketle fotoğraf çektirdi.

Bayrama Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, komutanlar ve parti temsilcileri de katıldı.

Bayramın ardından Sarıçam Hüseyin Avni Coş İlkokulu 3. sınıf Öğrencisi Neva Altıner bayram nedeniyle temsili olarak Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın koltuğuna oturdu. Vali Demirtaş'a çiçek veren Altıner, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının önemini, Atatürk'ün değerini anlattı. Çocuk vali daha sonra bütün okullarda kütüphane yapılması talimatını verdi. Adana Valisi Demirtaş da ülkenin geleceği için çocukların ve onların eğitimlerinin çok önemli olduğunu bu nedenle Mustafa Kemal Atatürk'ün bugünü çocuk ve egemenlik bayramı ilan ettiğini söyledi.