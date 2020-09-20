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Adana'da 23 torbacı tutuklandı

Adana’da narkotik polisinin, ’torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 57 zanlıdan 23’ü tutuklandı.

Adana'da narkotik polisinin, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 57 zanlıdan 23'ü tutuklandı.


Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 - 14 Eylül tarihleri arasında ‘torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi. Operasyonlarda adresleri belirlenen sokak satıcılarının ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda toplamda 18 kilo 136 gram esrar, 17 bin 755 adet uyuşturucu hap, 2 kilo 932 gram bonzai, 21 gram eroin, 14 gram metamfetamin, 6 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonlarda, 57 kişi gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 57 şüpheliden 24'ü savcılıktan serbest bırakılırken, 23'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 10'u adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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