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Adana'da 23 torbacı tutuklandı

Adana’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 176 zanlıdan 23’ü tutuklandı.

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 176 zanlıdan 23'ü tutuklandı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 11-17 Ocak'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.


Operasyonlarda 176 şüpheli gözaltına alındı, 15 kilo 355 gram esrar, 444 gram sentetik uyuşturucu, 720 uyuşturucu hap, 174 gram eroin, 157 gram metamfetamin, ruhsatsız 6 tabanca ve 93 fişek ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 176 zanlıdan 23'ü tutuklandı.

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