Adana'da 232 adet kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir evde yapılan aramada 232 adet kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir evde yapılan aramada 232 adet kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İmran Mahallesinde ikamet eden E.K. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisinin alınması üzerine arama yapıldı.
Evde yapılan arama sonucunda; 5 gram metamfetamin, 10 gram kubar esrar, yaklaşık 5 gram sentetik karışımlı olduğu düşünülen tütün, 2 adet ateş-buz içiminde kullanılan aparat, yaklaşık 10 gram kenevir tohumu, boyları yaklaşık 5-10 cm uzunluğunda 232 adet kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Yakalanan şüpheli E.K. ise adli makamlara sevk edildi.