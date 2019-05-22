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Adana'da 250 kilo esrar ele geçirildi

Adana’da bir tırın dorsesinde 250 kilo esrar ele geçirildi.

Adana'da bir tırın dorsesinde 250 kilo esrar ele geçirildi. Aracın sürücüsü tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, merkez Seyhan ilçesi, D-400 karayolunun Sakarya Mahallesi bölümünde yaptıkları uygulamada şüphelendikleri bir tırı durdurdu. Hassas burunlu detektör köpekle yapılan aramada tırın dorsesinde 48 paket 250 kilo esrar ele geçirildi. Araç sürücüsü Danış K. (36) gözaltına alındı.


Şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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