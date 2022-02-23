Adana'da 250 ton tekstil atığı toplandı

Adana'da, Seyhan Belediyesi, ilçe genelinde 200 noktaya yerleştirdiği tekstil atık kumbaraları aracılığıyla 250 ton tekstil atığı topladı.

Vatandaşların kumbaralara attığı kullanılmış kazak, tişört, çorap, elbise, şapka, terlik, ayakkabı, bot gibi her türlü giysi ile battaniye, örtü, çanta, perde, havlu gibi tekstil ürünleri belirlenen gün ve saatlerde kumbaralardan alınarak Yeşiloba Mahallesi'ndeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nde toplanıyor.

Projenin başladığı 2020'nin kasım ayından 2021'in sonuna dek 250 ton tekstil atığı toplandı. Atık Getirme Merkezi'nde giyilebilir nitelikteki yaklaşık 13 ton ağırlığındaki tekstil ürünü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından temizliği yapıldıktan sonra ilçedeki ihtiyaç sahibi yurttaşlara ulaştırıldı. Kullanılabilir durumda olmayan tekstil atığı ise geri dönüşüm merkezine gönderilerek, yeniden ekonomiye kazandırıldı.

Tekstil, petrolden sonra en fazla kirlilik oluşturan sektör

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, iklim değişikliğinin dünyanın en önemli sorunlarından biri olduğunu hatırlatarak, iklim değişikliğine neden olan karbon salınımını azaltmak ve kıt kaynakların doğru kullanımı için geri dönüşümün önemini vurguladı.

Seyhan'da uygulanan “Sıfır Atık Yönetim Sistemi”yle toplanan tüm atıkların geri dönüşümünün sağlanmaya çalışıldığını kaydeden Başkan Akay, “Tekstil, petrol sektöründen sonra dünyada en fazla kirlilik oluşturan ikinci sektör olarak kabul ediliyor. Bu gerçeklikten yola çıkarak Seyhan'da tekstil atık kumbaraları aracılığıyla yurttaşlarımızın kullanıp artık ihtiyaç duymadığı ya da kullanılmayacak duruma gelmiş tekstil ürünlerini topluyoruz. Kullanılabilir durumda olanlarını ihtiyaç sahibi yurttaşlarımızın kullanımına sunuyor, geri kalanının da geri dönüşümle ekonomiye kazandırılmasını sağlıyoruz. Ayıca kıyafetlerimizin biz son tüketiciye ulaşana kadarki geçirdikleri süreç boyunca çok ciddi doğal kaynak kullanımına neden olduklarını biliyoruz. Örneğin basit bir pamuklu tişört için yaklaşık 2,5 metreküp, bir kot pantolon ve pamuklu ceket için yaklaşık 10 metreküp direkt ve dolaylı olarak su kullanılıyor. Tekstil atıklarını toplayıp geri dönüşümle yeniden ekonomiye kazandırarak ciddi sayılabilecek ölçüde su tasarrufu da sağlamış olmaktayız” diye konuştu.

Tekstil atıklarının geri dönüşüm yoluyla yeniden üretim sürecine kazandırılmasıyla doğaya salınan karbon miktarının da azaltılmasına katkıda bulunulduğunu dile getiren Başkan Akay, “Seyhan'da karbon ve su ayak izinin azalmasına aracılık yaparak doğaya da katkı sağlamış oluyoruz” dedi.