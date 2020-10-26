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Adana'da 259 litre sahte içki ele geçirildi

Adana’nın Kozan ilçesinde asayiş ekiplerinin bir eve gerçekleştirdikleri baskında 259 litre sahte içki ele geçirildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde asayiş ekiplerinin bir eve gerçekleştirdikleri baskında 259 litre sahte içki ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri O.Ö. isimli kişinin evinde sahte içki sattığına yönelik bilgi aldı. Ekipler, eve gerçekleştirdikleri baskında 5'er litrelik şişelerde 48 şişe, 0,5 litrelik şişelerde ise 38 şişe sahte içki ele geçirdi. Toplamda ele geçirilen 259 litre sahte içkiye polis el koyarken, O.Ö. gözaltına alındı.

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