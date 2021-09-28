İhlas Haber Ajansı

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Adana'da 268 milyon 990 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü iki ayrı operasyonda 268 milyon 990 bin kaçak makaron ele geçirdi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde kaçak makaron fabrikası kurulduğunu belirledi. Adana polisi adrese yapılan baskında kendi rekorunu kırarak tek seferde 263 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirdi. Polis başka bir adrese yaptığı baskında ise 5 milyon 590 bin adet olmak üzere toplamda 268 milyon 990 bin kaçak makaron ele geçirdi.


Operasyonda 2 kişi gözaltına aldı.


Adana polisi daha önce de tek seferde 105 milyon kaçak makaron ele geçirmişti.

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