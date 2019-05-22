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Adana'da 27 aranan şahıs yakalandı

Adana’da yapılan asayiş uygulamasında 27 aranan şahıs yakalandı, 7 silah ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.

Adana'da yapılan asayiş uygulamasında 27 aranan şahıs yakalandı, 7 silah ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.


Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Asayiş Ekipler Amirliğinde görevli motorize yunus ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslerde uygulama yaptı. Uygulamada, 7 bin 667 genel bilgi toplama (GBT) sorgulandı, 2 bin 420 araç kontrol edildi, 24 araca 6 bin 57 lira para cezası uygulandı.


Birer çalıntı motosiklet ve elektrikli bisikletin bulunduğu, 4 aracın trafikten men edildiği uygulamada, ikisi kurusıkı toplam 4 tabanca ile 3 tüfek ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi. Ayrıca uygulamada, hırsızlık, yağma, uyuşturucu ticareti yapmak ve kullanmak, yaralama, dolandırıcılık başta olmak üzere birçok suçtan 1 ila 20 yıl arasında hapis cezasıyla aranan 27 kişi yakalandı.


Uygulamada dilencilik yaptığı tespit edilen 11 çocuk ailelerine, 3 çocuk ise yuvaya teslim edildi. Dilencilik ve satıcılık yapan yaşı büyük 8 kişiye ise işlem yapıldı.

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