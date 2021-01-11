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Adana'da 27 torbacı tutuklandı

Adana’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 157 zanlıdan 27’si tutuklandı.

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 157 zanlıdan 27'si tutuklandı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4-10 Ocak'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.


Operasyonlarda 157 şüpheli gözaltına alındı, 40 kilo 280 gram esrar, 3 kilo 357 gram sentetik uyuşturucu, 701 uyuşturucu hap, 34 gram eroin, ruhsatsız 5 tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 157 zanlıdan 27'si tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 130'u serbest bırakıldı.

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