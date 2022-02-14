Adana'da 27 torbacı tutuklandı

Adana’da uyuşturucu sattığı öne sürülen 135 zanlıdan 27’si tutuklandı.
Adana'da uyuşturucu sattığı öne sürülen 135 zanlıdan 27'si tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satan şüphelilere yönelik 7-13 Şubat'ta çeşitli operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda 135 zanlı gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda 32 kilo 890 gram esrar, 69 gram eroin, 380 gram sentetik uyuşturucu, 1045 uyuşturucu hap, 2 kök kenevir, 5 ruhsatsız av tüfeği ve 5 tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin 80 lira ele geçirildi.
Zanlılardan 27'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 108'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.