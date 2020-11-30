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Adana'da 27 uyuşturucu zanlısı tutuklandı

Adana’da uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 27 zanlı tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 27 zanlı tutuklandı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince, uyuşturucu tacirlerine yönelik 23-29 Kasım'da kent genelinde 22 operasyon düzenlendi.


Operasyonlarda 5 kilo 508 gram esrar, 3 kilo 126 gram sentetik uyuşturucu, 184 gram eroin, 51 uyuşturucu hap, ruhsatsız 3 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi, 68 zanlı gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 27 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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