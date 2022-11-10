Adana'da 28 adet tabanca namlusu ele geçirildi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir araçta 28 adet tabanca namlusu ile tabanca mili ve icra yayları ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda durdurulan bir araçta adli makamlardan alınan karara istinaden arama yapıldı. Arama neticesinde aracın ön kısmında bulunan kalorifer havalandırma ızgarasının arkasına gizlenmiş 28 adet 9 mm çapında tabanca namlusu, 13 adet tabanca mili, 13 adet icra yayı ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.