Adana'da 28 bin 639 okul servis aracı denetlendi

Çocukların güvenli olarak taşınmalarını sağlamak, olası bir trafik kazasında zarar görmelerini önlemek ve okul çevresindeki güvenliğini sağlamak amacıyla Rotary Anadolu Lisesi'ne öğrenci taşıyan okul servis araçları ile okul ve çevresinde bulunan iş yerleri üzerinde denetim gerçekleşti.

Denetimlere Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve narkotik maddelerine duyarlı eğitimli köpeklerde katıldı.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, okul ve çevresinde bulunan iş yerleri ve sokaklar kontrol edilerek çocuklara zarar verebilecek herhangi bir unsurun olup olmadığı araştırıldı. Narkotik maddelere duyarlı köpeklerle servis araçları üzerinde yapılan kontrollerde, araç içerisinde çocuklara zarar verebilecek suç unsuru olabilecek maddeler kontrol edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince okul servis araçları ve sürücüler üzerinde yapılan denetimlerde ise şoförlerde ve araçlarda bulunması gereken belgeler ile avadanlıklar, fazla yolcu, emniyet kemeri denetimleri yapıldı. Ayrıca, araç içerisinde bulunan öğrencilere emniyet kemerinin önemi ve güvenli bir taşıma hizmeti için uyulması gereken kurallar anlatıldı. Taşıma hizmeti sırasında araç şoförünün kurallara uyup uymadığı konusunda öğrencilerle görüş alışverişinde bulunuldu.

Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından 2019 yılı içerisinde 28 bin 639 okul servis aracı denetimi gerçekleştirildiği bildirildi.